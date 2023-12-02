Exatlón México: Giovanna siente mucha presión por no dar puntos

Los integrantes del equipo azul, están pasando por su mejor semana desde que arrancó Exatlón México, ya que han sumado tres victorias importantes y todo parece indicar que podrían evitar perder a uno de sus elementos.

Sin embargo, Giovanna no está pasando por su mejor momento, pues no ha entregado puntos, situación por la que siente mucha presión. Aunque, ella cuenta con el apoyo de todo su equipo.

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¿Cuál es el compromiso de Giovanna con sus compañeros?

A diferencia de las cosas que pasan en el equipo rojo, los azules han cerrado filas para apoyar a Giovanna en este momento tan complicado, pues todos se han acercado a ella para darle consejos. Luego de recibir el apoyo de sus compañeros, la sargento abrió su corazón y habló del momento que vive.

El no haber dado puntos desde que estuve en eliminación es, para mí no bueno; disfruto los premios, lo que ganamos en equipo, pero no tanto, no al cien, como si yo hubiera aportado algo

La joven atleta, ha agradecido el apoyo de sus compañeros en todo momento.

Son personas que realmente, acepto bastante sus críticas, porque son constructivas

Por su parte, Jawy tiene muchas ganas de dar un golpe de autoridad frente a los rojos, para poder cerrar un gran ciclo en las playas de Exatlón México.

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