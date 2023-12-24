Exatlón México: ¿Quién gana el Juego por la Ventaja hoy 24 de diciembre?

Con el espíritu navideño en el aire y la emoción palpable en las playas de Exatlón México, el enfrentamiento entre el equipo rojo y azul se intensifica este domingo 24 de diciembre, en el crucial Juego por la Ventaja.

A medida que avanzan las semanas, la competencia se torna más reñida, y en esta víspera de Navidad, ambos equipos lucharán encarnizadamente por obtener ese codiciado beneficio, que podría marcar la diferencia en su desempeño general.

Por la Navidad I | Exatlón México | Programa 41 | 22 diciembre 2023

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¿Quién gana el Juego por la Ventaja en Exatlón México?

El Juego por la Ventaja, un desafío estratégico que no solo pone a prueba las habilidades físicas de los participantes, sino también su astucia y coordinación como equipo, se ha convertido en un elemento crucial en el desarrollo de Exatlón México. Esta noche, los rojos y los azules se encuentran ante una oportunidad dorada, para inclinar la balanza a su favor y encaminarse hacia la victoria, en un enfrentamiento que podría definir el rumbo de la competencia.

Ambos equipos llegan a este desafío con la certeza de que una victoria en esta prueba, no solo les otorgará prestigio en el campamento, sino que también les proporcionará una ventaja estratégica fundamental en futuras contiendas.

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La tensión se percibe en el aire mientras los atletas se preparan para desplegar sus mejores tácticas y estrategias, conscientes de que cada movimiento podría ser determinante en la búsqueda del triunfo. ¿Quién conquistará el Juego por la Ventaja en esta noche tan especial?

¿Dónde y cuándo ver Exatlón México?

Todas las emociones de los enfrentamientos de Exatlón México, las podrás seguir por medio de la señal de Azteca UNO, donde tienes una cita de lunes a viernes a las 20:30 horas y los domingos de eliminación, en punto de las 20:00 horas.