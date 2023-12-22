Exatlón México: Los rojos lloran la salida de Diana por lesión

Ayer vivimos uno de los momentos más complicados de la temporada en Exatlón México, ya que Diana del equipo rojo, tuvo que dejar las playas más demandantes de la televisión mexicana por una fuerte lesión en el tobillo.

Su salida ha sido un duro golpe para todos los atletas, pero en especial para los rojos, quienes han quedado muy afectados por su salida, pues ellos querían que defendiera su lugar en Exatlón México.

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¿Cómo afectó la salida de Diana a los rojos?

Una de las atletas más afectadas por la salida de Diana, ha sido Paulette, ya que estaban formando una gran amistad y compañerismo entre ellas.

No sé, ni qué decir, recuerdo solamente ver a todos, abrazar a Diana, no sé qué tanto les decía. Se me hace un nudo en la garganta, incluso, estoy con bastantes cosas en mi cabeza, estoy en shock

Por su parte, Heliud habló del complicado momento que vivieron, pero ha realizado un llamado para que todo el equipo se vuelva más unido en estos momentos tan duros para ellos.

Normalmente cuando alguien se va por eliminación, sí, te duele, pero dices ‘ni modo, diste tu mejor esfuerzo’, pero cuando alguien sale por lesión, es muy diferente

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Sin duda, fue un golpe muy fuerte para todos los rojos, así lo ha dejado ver Daniel Corral, quien es uno de los líderes más importantes del equipo.