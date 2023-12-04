Exatlón México: ¿Quién es el nuevo atleta que llega hoy 4 de diciembre ?

Los días siguen pasando y el nivel de competencia en las playas de Exatlón México, ha aumentado de forma considerable, por lo que los dos equipos quieren entregar su mejor versión para poder sumar puntos importantes.

A lo largo de las primeras semanas de competencia en Exatlón México, los atletas han luchado por mostrar su mejor versión, aunque algunas de las caras nuevas de esta aventura, han tenido problemas para tomar el ritmo que requieren los circuitos más demandantes de la televisión mexicana.

“Yo quiero a Mati”, Diego hace tierna revelación en Exatlón México

Te puede interesar: Exatlón México: Giovanna siente mucha presión por no dar puntos

En ese sentido, los azules han sido los más afectados, pues han sufrido la eliminación de dos elementos, contra uno del equipo rojo.

¿Quién es el nuevo elemento que llega a las playas de Exatlón México?

Luego de tener un par de semanas, donde los triunfos no llegaban para el equipo azul, hace ocho días fueron sorprendidos con la llegada de David Juárez, quien ha entregado una gran nivel y ha sido fundamental en las victorias de su equipo.

Sin embargo, la sorpresas no han terminado para los integrantes del equipo azul, pues Antonio Rosique va a darles una impactante noticia, pues este lunes llega una nueva atleta que viene para sumar mucho en todos los aspectos.

Aunque, el avance del capítulo de esta noche, no dieron más detalles sobre la identidad de la nueva atleta que se va a sumar a los retos del reality deportivo más demandante de la televisión mexicana.

Lizli Patiño es la nueva atleta que se suma al equipo azul, la joven deportista viene por su revancha, ya que en la sexta temporada tuvo que salir por una fuerte lesión que la dejó totalmente fuera de cualquier competencia.

También te puede interesar: Exatlón México: Pato Araujo y Edgar están preocupados por el rendimiento de Diana

¿Cuándo y dónde ver Exatlón México?

La identidad de la nueva atleta que llega a las playas de Exatlón México, la podrás conocer por medio de la señal de Azteca UNO, donde las leyendas azules van a recibir a su compañera en punto de las 20:30 horas y los domingos de eliminación a las 20:00.

