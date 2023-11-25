Exatlón México: Macky quiere mantener su amistad con Paulette

En varias ocasiones, la vida nos sorprende de formas que no imaginamos, tal es el caso de Exatlón México, donde dos atletas que tienen una gran amistad, han quedado en equipos separados.

Este es el caso de Macky González y Paulette, quienes son amigas, pero en los últimos días, han pasado por momentos complicados, todo por un detalle de Mati con la líder del equipo azul.

Supervivencia I de Exatlón México | Programa 17 | 24 noviembre 2023

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¿Cómo se arreglaron las Macky y Paulette?

Mati tuvo el detalle de regalarle un espejo a Macky, situación que no fue bien vista por Paulette, por lo que la atleta azul, tomó la decisión de darle una carta y hablar con ella por la cabina de Exatlón México, donde le dejó claro que no quiere perder su amistad.

Paulette, pensó que me lo había dicho por compromiso y de la nada cuando ve que recibo el espejo, Paulette me empieza a hacer señales, así como que de corazón roto, también te hice una cartita

La joven atleta del equipo rojo, ha revelado que fue un detalle muy bonito, lo que ha vuelto a prender la chispa de su amistad.

Fue muy bonito, fue especial, fue como la chispa otra vez, la chispa de nuestra amistad

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Al final, Macky ha revelado que, luego de ese detalle, las dos van a poder seguir con su amistad.