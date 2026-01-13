“No hay de dónde apoyarte”: La confesión que expone el quiebre emocional del Equipo Rojo

Karol abrió su sentir al describir como triste y frustrante el ambiente que se vive dentro del equipo, señalando que el encierro, la falta de ánimo colectivo y la ausencia de respaldo han afectado el rendimiento, reconociendo además que las leyendas no han entregado al mismo nivel y que tanto él como Benyamín cargan con una gran responsabilidad al no estar sumando puntos en un momento clave de la competencia.