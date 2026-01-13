“No hay de dónde apoyarte”: La confesión que expone el quiebre emocional del Equipo Rojo
Las derrotas no solo se reflejan en el marcador. La voz de uno de los atletas revela un desgaste emocional profundo, la falta de apoyo interno y una responsabilidad que empieza a pesar más de lo esperado dentro del Equipo Rojo.
Karol abrió su sentir al describir como triste y frustrante el ambiente que se vive dentro del equipo, señalando que el encierro, la falta de ánimo colectivo y la ausencia de respaldo han afectado el rendimiento, reconociendo además que las leyendas no han entregado al mismo nivel y que tanto él como Benyamín cargan con una gran responsabilidad al no estar sumando puntos en un momento clave de la competencia.