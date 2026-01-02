inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
Exatlón México 2024
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Exatlón México | Avance del 4 de enero del 2026 | Conflicto interno sacude a los rojos y La Zona de Seguridad entra en juego

El conflicto estalla, las alianzas se ponen a prueba y una decisión podría salvar a un atleta de la eliminación.

Videos,
Exatlón México

El avance del próximo programa de Exatlón México anticipa un escenario de alta tensión dentro del Equipo Rojo, donde las diferencias internas comienzan a desbordarse y levantan dudas sobre una posible fractura entre sus integrantes, mientras Antonio Rosique anuncia la activación de la Zona de Seguridad, una dinámica clave que otorgará al equipo ganador el poder de retirar a uno de sus compañeros del duelo de eliminación, una ventaja estratégica que podría redefinir por completo el rumbo de la competencia y aumentar la presión en una semana decisiva.

Tags relacionados
Exatlón México Exatlón 2026

Videos