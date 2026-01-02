Exatlón México | Avance del 4 de enero del 2026 | Conflicto interno sacude a los rojos y La Zona de Seguridad entra en juego

El avance del próximo programa de Exatlón México anticipa un escenario de alta tensión dentro del Equipo Rojo, donde las diferencias internas comienzan a desbordarse y levantan dudas sobre una posible fractura entre sus integrantes, mientras Antonio Rosique anuncia la activación de la Zona de Seguridad, una dinámica clave que otorgará al equipo ganador el poder de retirar a uno de sus compañeros del duelo de eliminación, una ventaja estratégica que podría redefinir por completo el rumbo de la competencia y aumentar la presión en una semana decisiva.