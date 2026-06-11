“Te gusta ver cómo me le arrastro a un hombre": el polémico mensaje que Luis reveló en MasterChef 24/7 (VIDEO)
Luis volvió a llamar la atención en Mundo MasterChef 24/7 al confesar algo que dejó a todos con la boca abierta.
Previo al jueves de delantales negros, Luis, uno de los cocineros más carismáticos del Mundo MasterChef 24/7 hizo una fuerte revelación frente a sus compañeros, y, por supuesto, delante de las cámaras del reality; entre otras cosas, confesó que considera que tiene mala suerte en el juego y en el amor.