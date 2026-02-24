inklusion logo Sitio accesible
Exatlón México 2024
Exatlón México | Avance | Rosique lanza advertencia y Humberto confronta a Mono en plena contienda

La pista arde en Exatlón México: Diez mujeres compiten por una medalla mientras la rivalidad crece y Humberto encara a Mono.

Exatlón México

Por: Hugo Pantoja

El avance de Exatlón México promete intensidad. Antonio Rosique anunció que 10 mujeres disputarán una sola medalla y bajo el lema “no soñamos con alas, soñamos con volar” La Batalla Colosal encendió la rivalidad y Humberto confrontó a Mono, quien admitió haber perdido la paciencia.

Exatlón México Exatlón 2026

