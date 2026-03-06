Exatlón México | Avance | “El domingo se cierran ciclos”: Rosique adelanta momento clave y Mati estalla
Antonio Rosique adelanta que “el domingo se cierran ciclos” en Exatlón México, aumentando la presión en ambos equipos. Mientras Koke asegura que los Rojos han demostrado superioridad en la competencia, Mati sorprende al declarar que ya no hará todo el trabajo del equipo y comenzará a pensar más individualmente, elevando la tensión interna.