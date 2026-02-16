inklusion logo Sitio accesible
Exatlón México 2024
Exatlón México | Avance |¡Drama total en Exatlón México semana 21! Moto en juego y Danna sale en ambulancia tras impactante caída

El avance de Exatlón México encendió la tensión al máximo: Rosique confirmó que uno de los premios más grandes de la temporada está en juego. No obstante. Todo cambió cuando Danna sufrió un fuerte golpe en la rodilla.

El avance de Exatlón México dejó a todos en shock, luego de que Antonio Rosique anunciara que, tras 21 semanas de competencia, uno de los premios más grandes de la temporada está en juego: Una moto. No obstante, el momento se volvió alarmante cuando Danna sufrió un fuerte golpe en la rodilla y fue llevada en ambulancia para evaluación médica.

