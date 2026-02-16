Exatlón México | Avance |¡Drama total en Exatlón México semana 21! Moto en juego y Danna sale en ambulancia tras impactante caída

El avance de Exatlón México dejó a todos en shock, luego de que Antonio Rosique anunciara que, tras 21 semanas de competencia, uno de los premios más grandes de la temporada está en juego: Una moto. No obstante, el momento se volvió alarmante cuando Danna sufrió un fuerte golpe en la rodilla y fue llevada en ambulancia para evaluación médica.