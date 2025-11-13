Exatlón México | Batalla Colosal | ¡Sueño en Punta Cana! Los atletas luchan por salir de los límites de la novena temporada

La emoción se desborda en Exatlón México con la esperada Batalla Colosal, donde cada atleta lucha por mucho más que una victoria: la oportunidad de vivir una experiencia fuera de los límites de la competencia. Los rojos celebran haber conquistado el club de playa, pero El Equipo Azul llega decidido a revertir la historia y quedarse con el gran premio.