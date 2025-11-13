Exatlón México | Batalla Colosal | ¡Sueño en Punta Cana! Los atletas luchan por salir de los límites de la novena temporada
El paraíso está en juego. Los atletas se enfrentan en una batalla colosal donde solo un equipo podrá salir de los límites de Exatlón México y vivir la experiencia soñada en Punta Cana.
La emoción se desborda en Exatlón México con la esperada Batalla Colosal, donde cada atleta lucha por mucho más que una victoria: la oportunidad de vivir una experiencia fuera de los límites de la competencia. Los rojos celebran haber conquistado el club de playa, pero El Equipo Azul llega decidido a revertir la historia y quedarse con el gran premio.
Galerías y Notas Azteca UNO