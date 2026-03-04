Exatlón México | Batalla Colosal | Semana 23: 8 puntos por una experiencia única fuera de los limites de la contienda
Antonio Rosique recibió a los atletas recordando que jugar también es entrenar la mente para rendir bajo presión. En la semana 23, competirán a 8 puntos para ganar la Batalla Colosal, cuyo premio romperá los límites de Exatlón México: vivir una experiencia única en la mejor sala y centro de videojuegos del mundo.