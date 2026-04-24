Florinda Meza revela si podría volver a tener una relación luego de la muerte de Roberto Gómez Bolaños
¿Volverá a enamorarse? La actriz comparte detalles de su vida amorosa y así respondió al ser cuestionada sobre si tendría una nueva relación.
Florinda Meza revela si podría volver a enamorarse luego de la muerte de Roberto Gómez Bolaños. La actriz dijo que en Estados Unidos usa su anillo de compromiso debido a la actitud de algunos hombres ya que “son muy lanzados” además comparte consejos sobre el matrimonio para que una pareja mantenga una relación estable y duradera.