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Florinda Meza revela si podría volver a tener una relación luego de la muerte de Roberto Gómez Bolaños

¿Volverá a enamorarse? La actriz comparte detalles de su vida amorosa y así respondió al ser cuestionada sobre si tendría una nueva relación.

Florinda Meza revela si podría volver a enamorarse luego de la muerte de Roberto Gómez Bolaños. La actriz dijo que en Estados Unidos usa su anillo de compromiso debido a la actitud de algunos hombres ya que “son muy lanzados” además comparte consejos sobre el matrimonio para que una pareja mantenga una relación estable y duradera.

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