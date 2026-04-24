Exclusiva: Dagna Mata expone que NO LE HAN PAGADO por su trabajo en el video “Un Vals” de Christian Nodal
Dagna Mata comparte detalles en exclusiva para Venga La Alegría sobre su situación actual con el equipo de Christian Nodal.
Dagna Mata revela que no ha recibido el pago por su participación en el video “Un Vals” de Christian Nodal. Por otro lado, asegura que le ofrecieron firmar un contrato de confidencialidad. La modelo mexicana compartió en exclusiva para Venga La Alegría que usaron su imagen para dañar a otra persona y que su aspecto físico sí fue un factor para que la contrataran.