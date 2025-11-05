Exatlón México | Batalla Colosal | ¡Rosique anuncia la Batalla Colosal por el “Súper Combo Mar Adentro, Sol Afuera”!

La emoción se desborda en Exatlón México 2025 con la llegada de la Batalla Colosal, un enfrentamiento donde los atletas lucharán por ganar el codiciado “Súper Combo Mar Adentro, Sol Afuera”. Antonio Rosique sorprendió al anunciar que el equipo vencedor disfrutará una experiencia de buceo junto a instructores certificados, explorando las profundidades del Caribe, seguida de un día de descanso y lujo en un club de playa exclusivo, con todas las comodidades.