Exatlón México | Batalla por La Medalla | Rosique lanza advertencia a los hombres en riesgo por la medalla transferible
La semana 24 en Exatlón México arranca con una dura advertencia de Rosique y una medalla transferible que podría cambiarlo todo.
La semana 24 de Exatlón México comenzó con una advertencia de Antonio Rosique para los atletas varoniles. Todos están en riesgo y deberán competir por una medalla transferible que podría marcar la diferencia entre continuar en la contienda o despedirse de la novena temporada del reality deportivo.