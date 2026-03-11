uno nuevo
Exatlón México 2024
Exatlón México | Batalla por La Medalla | Rosique lanza advertencia a los hombres en riesgo por la medalla transferible

La semana 24 en Exatlón México arranca con una dura advertencia de Rosique y una medalla transferible que podría cambiarlo todo.

La semana 24 de Exatlón México comenzó con una advertencia de Antonio Rosique para los atletas varoniles. Todos están en riesgo y deberán competir por una medalla transferible que podría marcar la diferencia entre continuar en la contienda o despedirse de la novena temporada del reality deportivo.

