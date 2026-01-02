Exatlón México | Batalla por La Recuperación | Descanso o eliminación: Rosique activa una ventaja clave mientras crece la preocupación por Mati
La recuperación se vuelve prioridad y el futuro de una atleta clave queda en manos del cuerpo médico.
Durante el primer fin de semana del año, Exatlón México vive un momento determinante cuando Antonio Rosique enfatiza la importancia del descanso físico y mental al anunciar la Batalla por la Recuperación, una ventaja estratégica que todos los atletas desean, mientras la atención se centra en Mati, quien tras el fuerte accidente sufrido en competencia comparte que su continuidad dependerá del diagnóstico oficial del cuerpo médico, manteniendo en vilo a su equipo y a la audiencia.