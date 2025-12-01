Exatlón México | Batalla por la Ventaja | “El crecimiento vive en la incomodidad”: Así arrancó la batalla de esta noche tras la salida de Mau Wow
La Batalla por la Ventaja se volvió un duelo mental y físico en Exatlón México, con Rosique impulsando a los atletas a defender su lugar mientras Rojos y Azules buscan una vida adicional clave para la competencia.
En una noche marcada por la intensidad, La Batalla por la Ventaja tomó protagonismo en Exatlón México cuando Antonio Rosique recordó a los atletas que “el crecimiento vive en la incomodidad” y los motivó a defender su lugar en la competencia, mientras Mono subrayó que aquí no existe la suerte, solo entrenamiento duro.
