“Así es el amor”: Humberto se sincera con Karol y Benyamin destapando tensiones en Exatlón México

Karol y Benyamin pusieron a Humberto contra la pared en “exapreguntas”, donde habló de su relación con Ella y de la desesperación que genera convivir todo el tiempo juntos. Aunque aseguró que Leo le cae bien, confesó que Doris es con quien menos conecta. Del lado rojo, admitió que choca con Karol porque se ve reflejado en ella, aunque aclaró que no le cae mal.