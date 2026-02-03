Exatlón México | Duelo de Los Enigmas | Premios de fiesta y una caída que paraliza la noche

Rosique dio la bienvenida al Duelo de Los Enigmas y advirtió que los atletas se enfrentarían al destino por premios pensados para una gran fiesta en casa. La emoción creció con bocina inteligente, karaoke y mesa DJ, diseñados para relajar el ambiente. Sin embargo, la noche se tensó tras la aparatosa caída de Humberto que activó a los cuerpos de emergencia de Exatlón México.