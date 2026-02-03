Exatlón México | Duelo de Los Enigmas | Premios de fiesta y una caída que paraliza la noche
El misterio lo envuelve todo, pero una caída inesperada cambia el rumbo del Duelo de los Enigmas.
Rosique dio la bienvenida al Duelo de Los Enigmas y advirtió que los atletas se enfrentarían al destino por premios pensados para una gran fiesta en casa. La emoción creció con bocina inteligente, karaoke y mesa DJ, diseñados para relajar el ambiente. Sin embargo, la noche se tensó tras la aparatosa caída de Humberto que activó a los cuerpos de emergencia de Exatlón México.