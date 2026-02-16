Exatlón México | Batalla por La Ventaja | “Viene un nuevo ciclo”: Rosique confirma cambios fuertes y la tensión explota en la semana 21
Antonio Rosique encendió las alarmas en Exatlón México con un mensaje que marca el inicio de un nuevo ciclo.
Antonio Rosique anunció el inicio de un nuevo ciclo en la semana 21 de la novena temporada de Exatlón México, destacando que el alto rendimiento se construye midiendo el progreso personal. La Máxima Autoridad advirtió que se aproximan cambios importantes que transformarán por completo la dinámica de las escuadras, elevando la tensión entre los atletas.