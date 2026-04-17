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¡Demuestra que eres el mayor fan del Equipo Azul y llévate un premio!

Queremos saber qué tanto sabes del Equipo Azul de Exatlón México. Demuestra que eres el mayor fan y llévate un smartphone.

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Escrito por: Redacción Azteca UNO

Exatlón México quiere conocer al mayor fan del Equipo Azul y premiarlo con un smartphone. Por ello, te invitamos a participar en esta dinámica, donde tus conocimientos son el jugador principal. Si quieres coronarte como el ganador, llena el siguiente formulario y demuestra que los fans Azules están al pendiente de cada circuito, siguiendo a sus atletas favoritos.

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