¡Demuestra que eres el mayor fan del Equipo Azul y llévate un premio!

Exatlón México quiere conocer al mayor fan del Equipo Azul y premiarlo con un smartphone. Por ello, te invitamos a participar en esta dinámica, donde tus conocimientos son el jugador principal. Si quieres coronarte como el ganador, llena el siguiente formulario y demuestra que los fans Azules están al pendiente de cada circuito, siguiendo a sus atletas favoritos.