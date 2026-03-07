Las parejas de Exatlón México que podrían haber roto: Romances que hoy generan dudas entre los fans

A lo largo de todas sus temporadas, Exatlón México ha sido escenario de intensas rivalidades deportivas, pero también de historias de amor que han conquistado a todos los seguidores del reality deportivo. No obstante, no todas las historias terminan con un final feliz, por lo que ahora te contamos sobre algunas relaciones que han enfrentado tropiezos a lo largo de los años.

Las largas temporadas lejos de casa, la presión de la contienda y los cambios de vida que implica el encierro pueden fomentar escenarios complicados para las familias y parejas, como lo señalan los fanáticos de Exatlón México.

Amor bajo presión: Estas son las relaciones de Exatlón México que están en suspenso este 2026

Ella Bucio y Arturo: Una relación que despierta preguntas

Uno de los nombres que más han sonado entre los fans de la novena temporada es la ruptura de la relación poliamorosa de Ella Bucio y Arturo Camarena. Los fans de Exatlón México señalan el comienzo de una relación entre Ella y Humberto como la causante de la ruptura entre la pareja poliamorosa fuera de los circuitos.

Heliud Pulido y Pame Verdirame: Una historia que marcó al reality

La relación entre Heliud Pulido y Pamela Verdirame ha sido una de las más comentadas entre los fanáticos, pues esta fue una de las relaciones que más llamaron la atención y, por lo tanto, su ruptura en 2019 fue una de las más memorables.

Andrea Medina e Ingrid Treviño: Una relación muy querida por los fans

Otra relación que ha sido señalada por los fans es la de Andrea e Ingrid, quienes durante mucho tiempo se ganaron el cariño de todos. No obstante, la falta de publicaciones juntas ha puesto sobre la mesa la duda sobre el fin de su relación sentimental.

Paulette Gallardo y Gloria Murillo: El romance que genera suspenso

Entre las especulaciones más recientes, se encuentra la de Paulette Gallardo y Gloria Murillo, quienes, a pesar de que no han confirmado la ruptura de manera explícita, sus seguidores atañen a la falta de evidencia de su relación en redes sociales como la señal de que algo ha pasado entre las atletas.

Mati Álvarez y Evelyn Guijarro: Una de las parejas más emblemáticas

Otra de las relaciones que más han llamado la atención fue la de Mati Álvarez y Evelyn Guijarro, quienes se ganaron el favor de todos los fanáticos de Exatlón México. No obstante, a pesar de que se encuentran dentro de la novena temporada, no se han visto nuevas señales de un vínculo amoroso.

Nataly Gutiérrez y su exesposo

Para los fans de Exatlón México, en el caso de Nataly también llamó la atención, pues ella tuvo que abandonar su temporada para poder resolver los problemas legales que la abordaron tras su separación.

Exatlón México y el impacto en las relaciones personales

El estar dentro de una contienda tan demandante como Exatlón México implica meses de competencia intensa, presión emocional, factores que pueden influir en la vida personal de los participantes. Para muchos atletas, las relaciones fuera de la contienda significan el motor que los mantiene en cada lucha. No obstante, estas relaciones no siempre terminan de la mejor manera.