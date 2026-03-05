Exatlón México HOY 5 de marzo: ¿Quién gana La Villa 360, el Equipo Azul o el Equipo Rojo?

Cada noche la contienda se vuelve más determinante en Exatlón México, en donde cada punto puede marcar una gran diferencia no solo en el marcador de la novena temporada, sino en el ánimo y dinámica de cada semana. Esta noche El Equipo Azul y El Equipo Rojo vuelven a verse las caras dentro del circuito que determinará quién obtendrá la ventaja de La Villa 360.

Ahora lee: Exatlón México: Programa Completo del 4 de marzo del 2026

A lo largo de la novena temporada, el ganar La Villa 360 ha demostrado ser un factor clave para los equipos, ya que no solo ofrece descanso, sino también mejores condiciones y sobre todo la oportunidad de recuperarse de manera física y mental.

¿Qué es la Villa 360 en Exatlón México y por qué es tan importante?

Dentro de Exatlón México, La Villa 360 se presenta como más que solo un lugar para dormir, pues los atletas saben que la privacidad y la oportunidad de recreación son algo vital para una contienda tan demandante.

Es gracias a estas ventajas, que los atletas luchan por La Villa 360, como si de una final se tratara, pues además del descanso, el ganar significa darle un golpe de autoridad al equipo rival.

Así llegan los equipos a la batalla de este 5 de marzo

En los últimos encuentros, ambos equipos han dado muestras de fortaleza. No obstante, El Equipo Rojo se vio superior en los últimos encuentros, a pesar de la constante superioridad de los Azules. Del otro lado, El Equipo Azul, a pesar de que ha demostrado una constancia de victoria en este tipo de encuentros, no se ha mantenido de la mejor manera en los últimos circuitos, por lo que solo la superioridad deportiva les permitirá salir adelante.

¿Quién podría ganar la Villa 360 hoy en Exatlón México?

Para los fans, hasta el momento, cualquiera de las escuadras puede llevarse el punto que defina el descanso de los próximos días, por lo que solo será cuestión de horas para conocer, por Azteca Uno, cuál de los equipos se hará con la deseada ventaja.