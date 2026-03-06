Natali intenta imponer orden en Exatlón México, pero todo termina en baile y un despertar a “sartenazos” para Koke
Natali habló sobre la importancia de descansar temprano para mejorar el rendimiento del Equipo Azul en Exatlón México. No obstante, la tensión se relajó con un inesperado momento de baile entre los atletas. Horas después, la atleta protagonizó otro momento divertido al despertar a Koke con sartenazos, provocando risas.