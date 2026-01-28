Exatlón México | “Acuérdate de que tengo un hermano gemelo”. “Diana habla sobre la vez que conoció a José y quiso” ligar” con ella

Días después de su salida de la novena temporada de Exatlón México, José llegó a El Otro Lado de Los Realities, en donde se dio una inesperada pero muy reveladora conversación, pues durante la charla con Diana y Chicken, la conductora comentó una anécdota que pocos conocían: Diana y José ya se habían visto antes de que el atleta llegara al programa.

Ahora lee: Exatlón México: Programa Completo del 27 de enero del 2026

¿Dónde se conocieron Diana y José antes del reality?

Durante la charla, Diana recordó que una noche dentro de un popular centro nocturno coincidieron años antes de su llegada a Exatlón México. Ante lo ocurrido, Diana explicó que se encontraba con un grupo de amigas cuando José tuvo un breve encuentro con una de ellas.

Lo interesante es que Diana comentó que, después de lo ocurrido entre su amiga y el atleta, José intercambió Instagram con ella a pesar de que Dona le recordó lo ocurrido con su amiga.

“Acuérdate de que tengo un hermano gemelo”: El comentario que marcó el momento

Ante lo que sucedió, José declaró: “Acuérdate de que tengo un hermano gemelo”. El comentario, dicho en tono casual, se convirtió en el centro de la anécdota, provocando la risa de todos. No obstante, después José admitió que sí recordaba toda la interacción.

Diana cuenta la historia con humor y sinceridad

Más allá de generar polémica, Diana narró la experiencia de manera cómica, reconociendo que, con el paso del tiempo, ambos se dejaron de seguir en redes y no retomaron jamás el contacto. La conductora admitió que recordar la situación le provocó cierta vergüenza, pero también dejó claro que hoy lo ve como una historia divertida del pasado.