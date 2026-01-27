Exatlón México | Draft Varonil| Cuatro aspirantes lo dejan todo por un lugar para la próxima temporada

El Draft Varonil de Exatlón México reunió de nueva cuenta a cuatro aspirantes que dejaron todo en la pista en busca de un lugar para la próxima temporada, sorprendiendo tanto a los equipos como a los espectadores por su nivel competitivo, ya que desde los primeros circuitos uno de los novatos comenzó a perfilarse como el gran favorito para permanecer y escribir su propia historia dentro de la gran familia de Exatlón México.