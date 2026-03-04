Exatlón México | Duelo de Los Enigmas | ¡El enigma que cambia el juego! Rosique lanza reto de suerte con premios tecnológicos
La competencia en Exatlón México toma un giro inesperado cuando Antonio Rosique anuncia un desafío especial donde la curiosidad, la estrategia y la suerte serán claves para obtener premios electrónicos para el hogar.
En Exatlón México, Antonio Rosique recordó que los grandes avances comienzan con preguntas sin respuesta. Con ese mensaje presentó una contienda especial donde el ganador enfrentará a la suerte para obtener premios electrónicos para el hogar. La tensión aumenta mientras los atletas buscan ventaja en esta dinámica.