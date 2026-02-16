Eatlón México | VIDEO | “Todo llega a su final”: Natali se despide de Exatlón México y agradece a los Azules
Natali se despidió de Exatlón México tras ser eliminada y habló sin filtros sobre lo difícil que fue la temporada, su aprendizaje emocional y el dolor de dejar a su familia azul.
Natali confirmó que fue la eliminada de la semana 20 de Exatlón México y aseguró que esta temporada fue “muy fuerte” por el alto nivel y la presión constante. La atleta destacó que aprendió a adaptarse rápido, controlar el estrés y mantenerse firme con determinación. También confesó que lo más difícil fue despedirse de su equipo, al que llamó una familia.