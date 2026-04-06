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Exatlón México HOY: Koke Guerrero rompe el silencio tras su eliminación del Equipo Azul

Koke Guerrero se despide de Exatlón México con un mensaje lleno de aprendizaje, liderazgo y emoción.

Por: Hugo Pantoja

El atleta Koke Guerrero se convirtió en el eliminado más reciente de Exatlón México tras un intenso duelo ante Adrián Leo. El integrante del Equipo Azul describió su participación como una temporada de retos, aprendizaje y crecimiento personal, destacando su papel como líder y el cariño por sus compañeros, especialmente Evelyn, a quien dedicó una emotiva despedida.

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