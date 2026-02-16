El Otro Lado de Los Realities |¡Reviven el grito! Chicken y Diana analizan el polémico momento de Doris vs. Mati en Exatlón México
La tensión entre Doris y Mati sigue dando de qué hablar, y ahora Chicken y Diana revivieron cuadro por cuadro el momento exacto en que Doris le gritó a la atleta roja tras ganarle un punto, desatando opiniones divididas.
