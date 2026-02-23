Exatlón México: Ella Bucio le podría romper el corazón a Humberto Noriega por esta razón

El pasado domingo 22 de febrero de 2026 se llevó a cabo la segunda Batalla por la Supervivencia y el Duelo de Eliminación, competencias que significaron el final de la semana 21 de la novena temporada de Exatlón México; sin embargo, antes de jugarse el capítulo 2 de la pugna por la permanencia, Benyamin Saracho y Karol Rojas le preguntaron a Ella Bucio qué sentía por Humberto Noriega, y la respuesta de la campeona de parkour podría romperle el corazón a Prime Time hoy.

El Speed Galgo le dijo que desde hace mucho tiempo tenía una pregunta atorada, y fue aquí en donde le cuestionó a Ella si sentía amor por Humberto Noriega. Sin embargo, la respuesta de la novata Roja no fue la que esperaban tanto Benya como Karol Rojas, puesto que, la profesional de parkour dijo que, Exatlón México es para vivirlo y disfrutarlo, y respecto al amor, ella no sentía que fuera amor, simplemente se estaba dejando llevar.

La segunda pregunta llegó cuando Karol le preguntó si estaba enamorada de Noriega, a lo que Bucio dijo que era muy poco tiempo, a pesar de que llevan 5 meses. Posteriormente, Benya la puso en jaque y le soltó una pregunta directa: “¿serías la novia de Humberto?”, por lo que la respuesta no era la esperada, pero el Galgo comentó que no sabía si le contaría a su amigo, porque quiere que su compañero siga compitiendo y no quiere distraerlo con este tipo de asuntos.

Horario para ver en vivo hoy Exatlón México

Hoy lunes 23 de febrero de 2026 inicia la semana 21 de la novena temporada de Exatlón México y para ver totalmente en vivo, debes sintonizar la señal de Azteca Uno en el horario de las 20:30 horas tiempo del centro del país o bien, da clic aquí para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pase en el reality deportivo.

¿Quién fue el eliminado de hoy domingo 22 de febrero de 2026?

Alejandro Aguilera fue el eliminado de la semana 20; el Dóberman tuvo que ir al Duelo de Eliminación luego de que los Azules perdieran la segunda Batalla por la Supervivencia, y esto trajo como consecuencia que 3 de sus peores rendimientos asistieran a la pugna máxima; fue aquí donde el novato que entró en el Draft, saliera tras perder todas sus carreras ante Adrián Leo y Ernesto Cázares.