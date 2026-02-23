Exatlón México: Azules defienden y Rojos atacan, descubre quién gana hoy en vivo la Villa 360

Hoy lunes 23 de febrero inicia la semana 21 de la novena temporada de Exatlón México, y como es costumbre, Rojos y Azules competirán por la Villa 360. Para saber quién gana este premio deberás sintonizar la señal de Azteca Uno o bien dar clic aquí para que veas desde cualquier dispositivo móvil la página oficial del reality deportivo.

¿Quién fue el eliminado del domingo 22 de febrero de 2026 en Exatlón México?

Alejandro Aguilera se convirtió en el eliminado de la semana 20 de la novena temporada de Exatlón México. El Dóberman tuvo que ir al Duelo de Eliminación de este fin de semana junto con Ernesto Cázares y Adrián Leo, sin embargo, el entrenador de futbol bandera no ganó ni una carrera y por ello tuvo que abandonar las playas del reality deportivo.

Antes y durante el Duelo de Eliminación se dieron dos polémicas. La primera se suscitó cuando Antonio Rosique les preguntó a los integrantes del equipo Azul si querían ocupar el Salvo Conducto, el cual es un poder que saca a un compañero de la pugna máxima. Pero, la respuesta de los celestes fue negativa.

Cuando Aguilera se quedó con una vida, la Máxima Autoridad volvió a preguntarles a los Azules si querían darle la Medalla Transferible Grupal al Dober, pero la respuesta de su equipo fue un rotundo no; por lo que al final terminó siendo eliminado y con ello su equipo pierde a un elemento importante.

Descubre quiénes son los participantes que compiten hoy en vivo en Exatlón México

El equipo Rojo iniciará la semana 21 de la novena temporada de Exatlón México con 10 elementos: Ella Bucio, Humberto Noriega, Paulette Gallardo, César Villaluz, Mati Álvarez, Jazmín Hernández, Benyamin Saracho, Karol Rojas y Mario Mono Osuna.

Los Azules por su parte ya sin Alejandro Aguilera siguen contando con: Adrián Leo, Ernesto Cázares, Alexis Vargas, Katia Gallegos, Doris del Moral, Evelyn Guijarro, Valery Carranza, Koke Guerrero y Natali Brito.

¿Qué pasará en vivo hoy en Exatlón México 2026?

De acuerdo con el avance que se pudo ver, Antonio Rosique revelará que hoy lunes 23 de febrero se pondrá en juego la Ventaja y la Villa 360, pero también uno de los atletas deberá parar cualquier actividad física y no se sabe si podrá seguir compitiendo en el reality deportivo.