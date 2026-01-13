Exatlón México: Rojos o Azules, quiénes GANAN hoy martes 13 de diciembre el Juego de los Enigmas

La semana 16 de la novena temporada de Exatlón México ha iniciado y con ello este martes 13 de enero de 2026 se llevará a cabo una de las competencias más esperadas; es por ello que aquí te diremos quién gana el Juego de los Enigmas y para saber quién gana esta competencia, deberás sintonizar el programa en punto de las 20:30 horas, tiempo del centro del país.

¿Quién ganó la Villa 360 el lunes 12 de enero en Exatlón México?

Los Rojos y Azules disputaron la Villa 360 el pasado 12 de enero en Exatlón México , sin embargo, los Celestes se impusieron y defendieron una vez más el inmueble con lujos. Sin embargo, el grupo Escarlata pudo llevarse el Juego por la Ventaja, el cual es un proyectil adicional, y esto es un buen premio, ya que se podrá ocupar en cualquier tipo de prueba en los siguientes días.

Mario Mono Osuna preocupado por perder a tantos elementos

Mario Mono Osuna reveló que estaba muy preocupado por el rendimiento de sus compañeros, sin embargo, el exjugador de la Liga MX, explotó en contra de Adrián, quien no tiene ritmo, ya que es uno de los refuerzos que entró en la novena temporada del reality deportivo. El vigente campeón dijo que lo veía muy neutro y que debe estar más activo, ya que en la semana 16 los hombres son los que están en peligro de ser eliminados.

Los Azules no pueden creer que Mati Álvarez no le diera su medalla transferible a Melisa Ramos

Melisa Ramos fue la eliminada de la semana 15, sin embargo, una situación se dio en el Duelo de Eliminación cuando la exfutbolista de la Liga MX Femenil, tenía una sola vida, por lo que, Antonio Rosique le preguntó a Golden Champion si quería darle su presea, pero la respuesta de la más ganadora de la marca fue un rotundo no.

Ante esta situación, Doris del Moral no creía lo que había escuchado y Katia de igual manera aseguró que, lo mejor de la competencia es poder darle esa vida adicional la cual puede cambiar el rumbo de la pugna. Sin embargo, la decisión de Golden Champion tiene razón de ser, ya que en caso de ir a un Duelo de Eliminación, ella la puede ocupar.

¿Quién sale eliminado el domingo 18 de enero?

Si quieres saber quién sale eliminado deberás ver el programa el domingo 18 de enero, pero debemos tomar en cuenta que, los Hombres están en riesgo, y por ello deberán mejorar su rendimiento para no asistir al Duelo de Eliminación, ya que la novena temporada está a la mitad, y esta información fue confirmada por Antonio Rosique en la ceremonia de inicio antes de llevarse a cabo el Juego por la Ventaja.