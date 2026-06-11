Este es el lugar donde nunca debes guardar los huevos en verano para que no echen a perder

Los huevos son uno de los alimentos más consumidos a nivel mundial, que forman parte de la alimentación diaria de millones de mexicanos y que se pueden incorporar en una gran cantidad de recetas. Son conocidos por sus múltiples beneficios para la salud, y más allá de esto, hay que saber cuidarlos para evitar que se echen a perder. Y durante el verano, es probable que se pudran y esto cause efectos negativos en la salud, por lo que hay un sitio en donde no tendrás que guardarlos durante los días de calor.

Ante la llegada del verano, es muy común que muchos de los alimentos pierdan la cadena de frío y se echen a perder, lo que ocasionará que se generen algunos problemas de salud, por el hecho que perderán su consistencia. Es el caso de los huevos y es que en caso que estén en mal estado, puede derivar en enfermedades como salmonella, que en algunas ocasiones puede llegar a ser mortal, y es por eso que debemos asegurarnos que estén en un lugar adecuado.

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Si logramos mantener el huevo en buen estado, vamos a poder disfrutar de su gran cantidad de beneficios, entre los que se destacan que es una gran fuente de proteínas, contiene otros nutrientes esenciales para el cuerpo humano y es muy bueno para la salud. Durante el verano, las temperaturas elevadas crearán un entorno favorable para la proliferación de varios microorganismos y si bien la cáscara actúa como una barrera protectora natural, el calor acelerará el deterioro.

En qué lugar no hay que guardar los huevos en el verano

De acuerdo a lo que señalaron algunos expertos, el error común que cometen muchas personas en relación al huevo es colocarlo en la puerta de la nevera, en el espacio que está destinado a ellos y es que la puerta está sometida a continuos cambios de temperatura y cada vez que la abrimos, quedan expuestos al aire más cálido proveniente de la cocina y en el verano, estas fluctuaciones pueden afectar la conservación.

Dónde guardar los huevos en verano para que no se echen a perder

Es por este motivo, que para evitar que los huevos se echen a perder, los especialistas recomiendan colocarlos en una balda interior, en donde la temperatura se mantiene más estable durante todo el día y así se reduce el impacto de los cambios térmicos. Otro consejo es que sigan en su envase original que proporcionará protección frente a la humedad.