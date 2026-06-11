Estas son las 3 plantas que absorben el calor y son perfectas para tener este verano en casa

El verano es una de las estaciones más esperadas por muchas personas, quienes aprovecharán los días calurosos para ir a la playa, a la alberca o para tomar sol. Sin embargo, no son todos aspectos positivos durante esta estación, y es que la llegada de las temperaturas extremas trae algunos inconvenientes como la acumulación de calor en los ambientes y que nos obligará a encender el aire acondicionado para mantener frescos los ambientes.

Por eso, te vamos a compartir las tres plantas que son perfectas para tener en el interior porque absorben el calor.

Si bien el aire acondicionado o los ventiladores son ideales para combatir el calor dentro del hogar, llega un punto en que se genera humedad en el interior y esto causará malos olores; por lo que estaremos obligados a ventilar los espacios. Por otro lado, esto genera que tengamos que gastar mucho dinero en pagar el recibo de la luz y representa un golpe al bolsillo, y lo que seguro no sabías es que hay opciones naturales y que mantendrán la casa más frescas.

Ventaneando | Programa completo 10 de junio de 2026

Por qué las plantas absorben el calor

Así como están las plantas que se colocan en el jardín, se encuentran las de interior que no sólo aportarán un toque decorativo a los espacios, sino que también ayudarán a absorber toxinas y mantener purificado el ambiente. En este caso, hay cinco tipos que son las ideales para absorber el calor y generar un ambiente más húmedo y que se caracterizan por sus hojas anchas, follaje abundante y adaptación al hogar.

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3 plantas que absorben el calor durante el verano

Lirio de la paz: esta planta es conocida como Cuna de Moisés y tiene la capacidad de adaptarse a interiores con luz media y aspecto elegante. Sus hojas verdes oscuras y flores blancas lo convierten en una opción ideal y es que no necesita de mucho riego y absorbe la humedad

Sansevieria: el nombre con el que se conoce a esta planta es Lengua de Suegra y una de las más resistentes al interior gracias a sus hojas alargadas, verticales, duras y que ocupan poco espacio. Además, tolera los descuidos, se adapta a cualquier espacio y hay que evitar el exceso de agua