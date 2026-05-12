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“Estoy a un pasito del trofeo”: Evelyn Guijarro emociona tras ganar el blindaje

La atleta azul aseguró su lugar y ya sueña con levantar el trofeo de la novena temporada de Exaltón México

Evelyn celebró emocionada su triunfo tras convertirse en la primera atleta blindada rumbo a la semifinal de la novena temporada de Exatlón México. La competidora aseguró sentirse feliz y motivada, destacando la adrenalina y los nervios que se viven en cada circuito. Además, agradeció el apoyo del público y aseguró que está cada vez más cerca de cumplir su sueño de levantar el trofeo.

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