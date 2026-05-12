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¡Exclusiva! Carín León reveló secretos de composición y envió ‘improvisados’ saludos

En la segunda parte de la entrevista exclusiva a Carín León, el cantante de regional mexicano nos compartió algunos secretos y momentos hilarantes.

¡Desde los improvisados saludos a la familia de Kristal Silva hasta sus mejores rutinas de ejercicio! En la segunda entrega de la entrevista de El Capi a Carín León, el cantante de regional mexicano nos contó sus secretos para componer y algo más. ¡No pierdas detalle!

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