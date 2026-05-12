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“Nunca rendirse”: Mati, del Equipo Rojo celebra su pase a semifinales de Exatlón México

El competidor aseguró que la clave para llegar tan lejos fue nunca rendirse.

Mati pilar del Equipo Rojo celebró emocionado su llegada al Top 3 de la novena temporada de Exatlón México tras una competencia llena de desafíos. Entre gritos, cansancio y emoción, aseguró que nunca rendirse fue la clave para mantenerse en la pelea. Además, expresó su deseo de que la gran final del reality pueda teñirse completamente de rojo.

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