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“Fue el mejor equipo de mi vida”: emotiva despedida de Jázmin Hernández tras su salida de la novena temporada de Exatlón México

Jázmin atleta Roja se despidió entre lágrimas y mensajes de agradecimiento por estar dentro de la novena temporada de Exatlón México.

Jázmin Hernández se convirtió en la eliminada más reciente de Exatlón México y compartió un emotivo mensaje tras su salida. La atleta aseguró que su paso por el reality estuvo lleno de aprendizajes y destacó la unión con sus compañeros del Equipo Rojo. Además, confesó que lo más difícil fue despedirse de quienes consideró como una verdadera familia dentro de la competencia.

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