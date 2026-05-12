“Fue el mejor equipo de mi vida”: emotiva despedida de Jázmin Hernández tras su salida de la novena temporada de Exatlón México

Jázmin Hernández se convirtió en la eliminada más reciente de Exatlón México y compartió un emotivo mensaje tras su salida. La atleta aseguró que su paso por el reality estuvo lleno de aprendizajes y destacó la unión con sus compañeros del Equipo Rojo. Además, confesó que lo más difícil fue despedirse de quienes consideró como una verdadera familia dentro de la competencia.