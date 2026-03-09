Exatlón México | Avance de hoy lunes 9 de marzo | Los Azules inician la semana 24 de la novena temporada con una baja bastante importante

La semana 24 de la novena temporada de Exatlón México inicia hoy lunes 9 de marzo de 2026 y quienes arrancan este nuevo ciclo con una baja bastante sensible, es el equipo Azul, quienes tuvieron qué ver cómo es que Natali Brito fue la eliminada del 8 de marzo a manos de Doris del Moral y Valery Carranza.

