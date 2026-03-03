Exatlón México | Batalla por El Token | ¿Qué es el Power Token? Rosique sorprende a las atletas en la etapa de acumulación y riqueza

Antonio Rosique dio inicio a la semana 23 anunciando la etapa de “acumulación y riqueza” y presentó el Power Token, una ficha poderosa que representa dinero y ventaja estratégica. Aunque los atletas desconocen su alcance total, saben que al ganarlo podrán cambiarlo por algo deseado. Esta noche, el token se disputa exclusivamente en la rama femenil.