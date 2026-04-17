¡Momento crítico! Karol y Jazmín admiten malas semanas y buscan reaccionar previo al riesgo de eliminación

Karol y Jazmín analizaron el complicado momento del Equipo Rojo en Exatlón México, reconociendo dos semanas sin conseguir una Super. Ambas aceptaron el riesgo que enfrentan en la competencia, destacando la constancia de rivales como Valery. No obstabte, Jazmín aseguró que la estrategia será impulsar al equipo para revertir la situación y mantenerse en la lucha.

