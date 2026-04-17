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Exatlón México | Programa Completo | Azules toman ventaja clave y Rojos caen en crisis total

Ventaja, presión y un giro que lo cambia todo dentro de la novena temporada de Exatlón México.

Exatlón México vivió un episodio clave: Los Azules conquistaron una de las ventajas más importantes, mientras los Rojos enfrentan tensión interna y ajustes estratégicos. La lucha por la supervivencia intensificó la competencia, con atletas en riesgo y decisiones que podrían definir el rumbo de la temporada en su recta final.

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