Exatlón México | Programa Completo | Azules toman ventaja clave y Rojos caen en crisis total
Ventaja, presión y un giro que lo cambia todo dentro de la novena temporada de Exatlón México.
Exatlón México vivió un episodio clave: Los Azules conquistaron una de las ventajas más importantes, mientras los Rojos enfrentan tensión interna y ajustes estratégicos. La lucha por la supervivencia intensificó la competencia, con atletas en riesgo y decisiones que podrían definir el rumbo de la temporada en su recta final.