¡Momento crítico! Jazmín cae en pleno duelo y recibe atención médica inmediata dentro de Exatlón México
Una caída sorprende a todos y la competencia se detiene para una mejor valoración.
Momentos de tensión se vivieron en Exatlón México cuando Jazmín sufrió un accidente durante su duelo contra Evelyn. La atleta tropezó con un obstáculo del circuito y tuvo que ser atendida de inmediato por los servicios de emergencia. El incidente encendió las alarmas dentro de su equipo y generó preocupación en plena contienda.