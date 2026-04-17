Exatlón México HOY: Estrategia Azul busca salvarse y eliminar a cualquier Roja

Katia, Evelyn y Valery coincidieron en la urgencia de sumar los puntos restantes para evitar el riesgo en Exatlón México. Las atletas reconocieron que deben darlo todo, mientras Evelyn dejó claro que, de llegar al duelo de eliminación, su objetivo será eliminar a una Roja. Valery destacó que la clave estará en la cooperación y el control emocional.

