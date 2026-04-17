Exatlón México| Avance | llanto de Jazmín y polémica por manotazo de Leo encienden la tensión

Exatlón México anticipa un episodio lleno de tensión con el quinto capítulo por la Supervivencia. Leo advierte la presión sobre los Rojos, mientras Jazmín rompe en llanto al sentirse afectada por su equipo. Además, un polémico manotazo de Leo a Benyamin eleva el conflicto, dejando claro que la competencia atraviesa uno de sus momentos más intensos.

