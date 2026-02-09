Exatlón México: ¡Ruptura total! De ser amigas a acusarse de trampa, así fue la pelea de Evelyn y Mati Álvarez

Exatlón México iniciará hoy lunes 9 de febrero y los Rojos comenzarán este nuevo ciclo sin la presencia de Emilio Rodríguez. Sin embargo, el pasado domingo 8 del segundo mes del 2026 se dio una situación. Evelyn Guijarro acusó a Mati Álvarez de hacer trampa, luego de darse una situación en la segunda Batalla por la Supervivencia.

¿Por qué Evelyn Guijarro acusó a Mati Álvarez de hacer trampa en Exatlón México?

El público se dio cuenta que al parecer las Mavelyn´s han quedado en la historia, y ahora han pasado de ser amigas a enemigas en la novena temporada de Exatlón México . La razón por la que Evelyn Guijarro acusó a Mati Álvarez de hacer trampa fue por una situación que se dio en la segunda Batalla por la Supervivencia, cuando un aro impactó en la cabeza de Golden Champion.

Tras el duro golpe, Terminator requirió de la asistencia médica quienes fueron a revisar si estaba bien, ya que un aro con los que tiran en Exatlón México es pesado y a esto se le añade la velocidad y fuerza que le pone cada uno de los competidores, en este caso, Sniper, quien dijo que no le había pegado.

Golden Champion declaró que sintió cómo el artefacto golpeó su cabeza y sonó huevo, sin embargo, la contrarréplica de la vigente campeona fue decir que no había pasado nada. Tras rectificar que la más ganadora de la marca estaba en buenas situaciones, Antonio Rosique reanudó la carrera, y fue ahí en donde Terminator terminó por colgar el aro y con ello hizo que los Rojos pudieran alargar la competencia a los relevos, en donde los Azules terminaron ganando gracias a Alexis Vargas.

Evelyn Guijarro no le creyó a Mati Álvarez

Tras perder el tanto contra Golden Champion, Sniper fue a la banca y les dijo a sus compañeros que su rival no tenía nada, pero sí señaló sus dientes y tocó sus colmillos dando a entender que, lo único que había hecho era ser colmilluda.

¿Horario y dónde ver en vivo hoy lunes 9 de febrero Exatlón México 2026?

Recuerda que, el programa de Exatlón México se transmite de lunes a viernes en un horario de 20:30 horas, tiempo del centro del país; mientras que, los domingos el reality deportivo en punto de las 20:00 horas, este día se lleva a cabo el famoso Duelo de Eliminación, donde un atleta sale. Para ver el programa debes sintonizar la señal de Azteca Uno o dar clic aquí .

