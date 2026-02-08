inklusion logo Sitio accesible
Exatlón México 2024
Exatlón México | Programa Completo | Rojos y Azules compitieron la Segunda Batalla por la Supervivencia y el Duelo de Eliminación, descubre quién es el eliminado de hoy domingo 8 de febrero

Los Rojos y Azules dieron todo en la segunda Batalla por la Supervivencia, pero sólo un equipo tuvo qué ver cómo sus participantes pelearon por su permanencia en el Duelo de Eliminación en Exatlón México

Descubre quién es el eliminado de Exatlón México de hoy domingo 8 de febrero de 2026. Rojos y Azules pelearon a muerte la segunda Batalla por la Supervivencia y el Duelo de Eliminación se pintó de un solo color, donde un hombre ya no seguirá en el reality deportivo.

